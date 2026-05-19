Iván Espinosa de los Monteros y Cayetana Álvarez de Toledo participan en el evento: 'España tiene arreglo'

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Álvarez de Toledo cargó además contra el actual clima político que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de fomentar una visión derrotista de España. "El sanchismo es una forma de pesimismo", aseguró. Asimismo, recalcó la importancia de los acuerdos en el eje que hay a la derecha del PSOE y su preocupación por la ambición desmedida de Sánchez. Comentó que no le sorprendería que convirtiera las próximas elecciones generales en un plebiscito sobre el Estado constitucional.