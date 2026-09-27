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Diálogos

Así fue el encuentro del Club LD sobre Ceuta y el acoso de Marruecos a España

Marruecos, las relaciones con España y el futuro de Ceuta, analizados en un diálogo moderado por Raúl Vilas y con Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Oscar Elía.

Libertad Digital
Resumen del diálogo exclusivo sobre Ceuta
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Resumen del diálogo exclusivo sobre Ceuta

Raúl Vilas ejerció de moderador en un encuentro para los socios del Club LD.

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Ignacio Cembrero en un momento de una de sus intervenciones.

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El director de Libertad Digital, Raúl Vilas.

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Un momento del acto que se celebró en la sede de la firma de abogados Cremades y Calvo Sotelo.

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Óscar Elía grabado por una de las cámaras de Libertad Digital.

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Un momento del encuentro sobre Ceuta y Marruecos del Club LD.

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Los cuatro participantes en el encuentro -Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía- grabados por un móvil.

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Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía durante el encuentro.

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Enrique Navarro en una de sus intervenciones.

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Raúl Vilas, Ignacio Cembrero y Enrique Navarro durante el debate.

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Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía, durante el debate.

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Ignacio Cembrero, grabado por una de las cámaras de Libertad Digital.

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Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía durante el encuentro sobre Ceuta y el acoso de Marruecos a España.

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Óscar Elía en una de sus intervenciones.

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Oscar Elía en su primera intervención del debate.

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Enrique Navarro, durante su primera intervención.

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El analista Enrique Navarro, durante el debate.

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