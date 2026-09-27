Así fue el encuentro del Club LD sobre Ceuta y el acoso de Marruecos a España
Marruecos, las relaciones con España y el futuro de Ceuta, analizados en un diálogo moderado por Raúl Vilas y con Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Oscar Elía.
Resumen del diálogo exclusivo sobre Ceuta
Raúl Vilas ejerció de moderador en un encuentro para los socios del Club LD.
Ignacio Cembrero en un momento de una de sus intervenciones.
El director de Libertad Digital, Raúl Vilas.
Un momento del acto que se celebró en la sede de la firma de abogados Cremades y Calvo Sotelo.
Óscar Elía grabado por una de las cámaras de Libertad Digital.
Un momento del encuentro sobre Ceuta y Marruecos del Club LD.
Los cuatro participantes en el encuentro -Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía- grabados por un móvil.
Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía durante el encuentro.
Enrique Navarro en una de sus intervenciones.
Raúl Vilas, Ignacio Cembrero y Enrique Navarro durante el debate.
Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía, durante el debate.
Ignacio Cembrero, grabado por una de las cámaras de Libertad Digital.
Raúl Vilas, Ignacio Cembrero, Enrique Navarro y Óscar Elía durante el encuentro sobre Ceuta y el acoso de Marruecos a España.
Óscar Elía en una de sus intervenciones.
Oscar Elía en su primera intervención del debate.
Enrique Navarro, durante su primera intervención.
El analista Enrique Navarro, durante el debate.