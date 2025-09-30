Gorras, no; velos, sí. La islamización de los centros educativos españoles

Recientemente, la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico en espacios públicos –centros educativos, piscinas u hospitales– fue derrotada en la Asamblea de Madrid. La propuesta de Vox mezclaba distintos ámbitos públicos, por lo que es rechazable, pero sí cabe su consideración en un ámbito en concreto, los centros educativos públicos. Me explico.

En el jardín de lo políticamente correcto –donde la razón es acosada y el sentido común, censurado– las normas de vestimenta en los centros educativos públicos se han convertido en un grotesco espectáculo de incoherencias y privilegios encubiertos. Por ejemplo, se prohíben las gorras y capuchas a raperos y demás tribus urbanas por, se aduce, seguridad y uniformidad mientras se hace la vista gorda con los que se han convertido en símbolos culturales del islam, los velos, lo que supone una bofetada a la lógica, una burla al principio de igualdad y una nueva paletada en la tumba del laicismo, en su versión española de aconfesionalidad, que debería ser el pilar de cualquier institución pública.