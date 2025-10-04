Notas sobre la morfología del bicharraco socialista

"Con ese bicharraco que es el PSOE de Andalucía, que cuando está bravío, unido, se lo cree, lo pelea, militante por militante, simpatizante por simpatizante, somos imbatibles", proclamó la vicepresidenta, ministra y candidata María Jesús Montero el pasado mes de septiembre en uno de sus actos preelectorales en Andalucía. Pocos han definido mejor a este PSOE que ahora conocemos. No sólo en Andalucía y no sólo en este tiempo.
¿Qué es un bicharraco? En principio una palabra que no está expresamente tratada en el Diccionario de la Real Academia, ni ahora ni en la edición de 1884, que se ha consultado, aunque sí lo ha estado indirectamente en otras ediciones, por ejemplo, en la vigésimo primera, de 2011. Se dice en esta última que el sufijo "-aco" unido a "-arro" forma "-arraco" que tiene valor diminutivo y despectivo. Pero la trianera no lo ve así.
En algunos diccionarios etimológicos, "bicharraco" es un despreciativo de bicho, o sea, un bicho malo, ya sea grande o pequeño. En otros compendios, se subraya la presencia del prefijo "-bi", que ven referido a los dos cuernos de algunas bichas y bichos, ¿escorpiones?, lo cual es interesante porque da pie a relacionar a los bicharracos con el maniqueísmo empeñado en reducirlo todo a la batalla entre dos posiciones, dos modos, dos realidades contrapuestas. Una buena y otra mala, habitualmente y desde Manes hasta Marx y epígonos.