España, el antisemitismo y el borreguismo

No importa si hablamos de un programa de cotilleo (chismes). Puede tratarse del popular Andreu Buenafuente o el anacrónico Gran Wyoming. Todos recitan a coro que Israel está cometiendo un genocidio y, si alguno de ellos se atreve a desentonar, entonces el resto de la manada iniciará cualquier entrevista, incluso si el agraciado es el delantero centro del Barça, con una pregunta obligada: ¿Qué opina, señor Lewandowski, sobre la negativa de Isabel Díaz Ayuso a condenar el evidente, concreto e inhumano crimen de guerra israelí en Gaza que no es otra cosa que un genocidio?

El borreguismo se ha transformado en norma en la España moderna. Millares de legos en temas de Medio Oriente salen a la calle, vociferando dogmas contundentes, para luego cancelar fulminantes a quien se atreva a cuestionar "lo que todos sabemos".

Las comparaciones son inevitables: ¿Existen tantas diferencias entre las nazificadas masas alemanas, convencidas que el judío era un virus, frente a los actuales manifestantes españoles adoctrinados que el soldado israelí es la personificación del demonio sobre la tierra? Sí, existen diferencias. Como bien afirmó el Presidente Pedro Sánchez: "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí". En otras palabras, la máxima autoridad de gobierno asume que no cuentan con los medios para hacer lo que ansiosamente desean.