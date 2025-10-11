Cosas que hacer este 7 de octubre si no se está moral y ridículamente muerto

Este 7 de octubre podrían haberse evocado muchos acontecimientos y bastantes personajes nacidos o desaparecidos este preciso día de otros años, o siglos. Uno de los recientes, sin precedentes desde 1948, fue el asesinato de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y alrededor de 250 secuestrados en diferentes lugares de Israel, desde los kibutz de Be'eri, Kfar Aza, Nahal Oz, Re'im, Alumim, y Nir Oz al Festival Nova, de música electrónica, cerca de Re'im.

Acompañado de 5.000 cohetes lanzados sobre ciudades israelíes, el crimen fue perpetrado mediante la invasión de territorio hebreo por más de 2.500 terroristas del ejército islámico filoiraní, Hamás. La llamaron "Operación Diluvio de Al-Aqsa" y se propagó que era una venganza por la situación de la mezquita del mismo nombre situada en Jerusalén, tercer lugar sagrado del Islam. Otros dedujeron que el ataque tenía por finalidad reventar los acuerdos de Abraham suscritos por Israel y algunos de los más importantes países árabes a los que estaba a punto de adherirse formalmente Arabia Saudita.