Marcelo Gullo, Lepanto y algunas curiosidades

El pasado miércoles, en Sevilla, en los salones del Círculo de Labradores en plena calle Sierpes, tuvo lugar la presentación del último libro del argentino de la ciudad de Rosario, Marcelo Gullo, Lepanto. Que casi 500 personas asistan a la presentación de un libro y más de 100 hicieran cola para estampar la firma del autor en su ejemplar es notable. Eso de leer parece algo del pasado, más aún, del Neolítico, y en plena expansión de la Inteligencia Artificial.

Pero que tantas personas se congregaran para celebrar un libro sobre España y su papel en la historia de Europa y del mundo, ya parece un milagro. Tras décadas de adoctrinamiento feroz contra todo lo que es y significa España, animado desde la izquierda absurda o desde la extrema derecha o izquierda separatistas (fíjense en la iletrada Silvia Orriols que llama a la construcción americana de España "asesinato indiscriminado de indígenas"), que se advierta el crecimiento de un público deseoso de entender y saber de la Hispanidad, es vivificante.