La independencia de la Fed y la falsa econometría

El informe de "estabilidad financiera" de la Reserva Federal (Fed) publicado el pasado 7 de noviembre destaca la incertidumbre política y el riesgo geopolítico como las principales amenazas para EE.UU. y el globo. Y la independencia de esta autoridad monetaria -que estaría siendo amenazada por Trump- además de posibles cambios en las políticas de tasas de interés, especialmente tras el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, añaden volatilidad extra al futuro.

Por su lado, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, enfatizó que la independencia es "increíblemente importante" ya que permite al banco central controlar la inflación sin interferencias políticas, y remarcó que los países donde han perdido su independencia han enfrentado "consecuencias horribles" para la estabilidad de precios y de la economía.

De paso, Williams señaló que las inversiones a gran escala en inteligencia artificial (IA) están afectando la demanda global de capital. Describió la IA como "la siguiente etapa en los avances del crecimiento de la productividad". Pero cree que habrá "problemas respecto a los mercados laborales", lo que es un tabú; de hecho, los avances tecnológicos, al potenciar la productividad, la eficacia de las inversiones provoca que éstas se potencien generando aún más trabajo. Un siglo atrás, no existían las fábricas automotrices y tantas que hoy emplean a la gran mayoría de los trabajadores.