Alejandro A. Tagliavini

El camino es el de Irlanda, no el de Milei

En el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, del 2025 con datos del 2024, Irlanda está 3 con 83.1 puntos sobre 100 y Argentina está muy lejos en el puesto 124 con 54.2 puntos.

AME6854. LA PAZ (BOLIVIA), 08/11/2025.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llega para asistir al acto de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira este sábado (Bolivia).EFE/ Juan Ignacio Roncoroni | EFE

Antes que nada, aclaremos que la econometría es una metodología falsa -como aseguraba Ludwig von Mises, entre muchos- ya que, entre otros despropósitos, pretende medir con presupuestos a priori algo tan impredecible como el comportamiento humano, el desarrollo espontáneo del mercado. De modo que, mediciones como el PIB –altamente arbitrarias– solo tienen valor "literario" y periodístico, pero están lejos de tener valor científico y, en el mejor de los casos, pueden tomarse como indicativo de una tendencia.

Por caso, recientemente el organismo argentino para las estadísticas oficiales, el INDEC, recalculó, en base a sus criterios, el EMAE (anticipo del PIB) y así logró que fuera positivo aun cuando todos los privados preveían una recesión, y al mismo tiempo que publicaba que el consumo masivo no deja de caer. Difícil de entender el optimismo oficialista, al punto que se vio obligado a aclarar su recálculo:

