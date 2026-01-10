¡El sanchismo y las diferencias entre VOX y PP!

Estamos en un callejón sin salida. Sánchez está atrincherado en La Moncloa. La Oposición es incapaz de sacarlo del poder. Estabulada en los cuatro rollos de siempre está calentita en las instituciones y cacarea a todas horas las mismas paparruchadas: que la democracia peligra, que la Constitución dice o debiera decir, que el PSOE no es Sánchez, que los de Junts no son tan malos, que el PP se lleva bien con los separatistas que sostienen al autócrata, que hemos de esperar a los resultados de las elecciones autonómicas, que la justicia acabará procesando a Sánchez, que su hermano y su mujer lo hacen peligrar, que si patatín y patatán… Todo es falso. Son "ideologemas" sin traducción política efectiva. Es menester resaltar lo real: la Oposición carece de inteligencia y determinación para acabar con Sánchez.

Sí, hoy el dictador sigue fuerte. Ya ni permite que los cómicos de la TVE hagan sátiras de sus compañeros de partido. A Koldo, Ábalos y Cerdán ni tocarlos parece que le dijo Sánchez al cómico de TVE, un tal Mota, que ya se ha convertido en un estrecho colaborador del dictador. ¡Pobre! Es uno más de los miles que viven de callar y cobrar en cientos de instituciones controladas por Sánchez. Los payasos y los cómicos que no trabajen para Sánchez se quedarán sin trabajo. Y los que lo hagan bien, por el contrario, incluso pueden encontrar un chollo en el Consejo de Estado. ¿Exagero? No crean. En esa institución hay personas que saben tanto de leyes como Mota; por ejemplo, la persona que ocupa la presidencia de la Sección Novena de la citada institución apenas sabe distinguir qué es una ley de una norma…, ¿o acaso me equivoco y la señora María Luisa Carcedo Roces, médica de profesión, sabe algo de leyes? Es solo una muestra de que todo irá a peor en el año que entramos…