Alejandro A. Tagliavini

No castiguen a Irán, ni a Groenlandia, sino a estos ayatolás

La humanidad tiene que repensar el concepto de Estado y democracia,

Donald Trump en una ceremonia que ha tenido lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca. | EFE/EPA/Francis Chung / POOL

El pueblo iraní ha demostrado un coraje y determinación superior, y siguen protestando a pesar de miles de muertos, asesinados por los terroristas del Estado liderados por dementes que se hacen llamar ayatolás.

Del autor

En el yacimiento de gas de South Pars, compartido entre Irán y Catar, ya hubo protestas y huelgas significativas especialmente en noviembre de 2025, con miles de trabajadores participando, afectando la producción en uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Y desde el 28 de diciembre, el pueblo iraní en su conjunto se ha movilizado contra una "República Islámica" -Estado genocida, en rigor- debilitada.

Como bien dijo Friedrich Merz, "Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado". Los sistemas autoritarios se basan en la coerción, y en el miedo que es un mecanismo adaptativo que nos alerta del peligro, pero se vuelve muy contraproducente si no se desactiva con razón y coraje, y da origen a una reacción primitiva: la violencia.

