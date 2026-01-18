No castiguen a Irán, ni a Groenlandia, sino a estos ayatolás

El pueblo iraní ha demostrado un coraje y determinación superior, y siguen protestando a pesar de miles de muertos, asesinados por los terroristas del Estado liderados por dementes que se hacen llamar ayatolás.

En el yacimiento de gas de South Pars, compartido entre Irán y Catar, ya hubo protestas y huelgas significativas especialmente en noviembre de 2025, con miles de trabajadores participando, afectando la producción en uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Y desde el 28 de diciembre, el pueblo iraní en su conjunto se ha movilizado contra una "República Islámica" -Estado genocida, en rigor- debilitada.

Como bien dijo Friedrich Merz, "Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado". Los sistemas autoritarios se basan en la coerción, y en el miedo que es un mecanismo adaptativo que nos alerta del peligro, pero se vuelve muy contraproducente si no se desactiva con razón y coraje, y da origen a una reacción primitiva: la violencia.