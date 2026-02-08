Persecución contemporánea del cristianismo. De Hidalgo y Morelos a Calles y la revolución contra los cristianos (II)

Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), conocido como el «Padre de la Patria», fue un sacerdote y líder insurgente que inició la "Guerra de Independencia de México", o sea, la Guerra Civil entre españoles de Nueva España, con el «Grito de Dolores» la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Otro cura, José María Morelos Pavón, primera de las figuras históricas mexicanas, fue glorificado por todos los partidos del pasado como el más insigne de los guerreros y como el hombre público de civismo más puro. Curioso. Dos sacerdotes fueron los principales protagonistas de esa guerra que dio lugar al México de hoy. Quizá la Providencia los castigó por su guerrera acción: México dejó de ser católico por "decreto revolucionario" y los cristianos fueron perseguidos por todas partes, especialmente en la época de Calles. Esta fue una de las consecuencias más catastróficas de la desaparición de la Nueva España; sí, pasado un siglo, eso dio lugar a la Revolución Mexicana, que llevó aparejada la negación de la civilización cristiana, herencia de la Revolución Francesa. Esa negación "antihegeliana", toda vez que despreció todo lo bueno que llevaba adentro el cristianismo, no sólo fue coyuntural, sino permanente en los proyectos políticos de la Revolución Mexicana.