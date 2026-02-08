Por qué los políticos odian a la productividad (y a los robots)

El avance de la automatización aceleró el desarrollo de máquinas capaces de realizar las tareas repetitivas y de gran esfuerzo físico, transformando procesos que antes demandaban horas en acciones que hoy se realizan en minutos. Por caso, el brazo robótico desarrollado por Pickle Robot Company fue diseñado específicamente para manipular paquetes en entornos logísticos. Su principal función es cargar y descargar cajas de camiones con precisión, una tarea que exige un gran esfuerzo físico y riesgos para los trabajadores.

Es decir, la tecnología aumenta la productividad, la calidad de vida al evitar esfuerzos físicos muchas veces contraproducentes, y ese tiempo ahora los trabajadores lo invierten en tareas intelectuales, ampliando y desarrollando el conocimiento humano.

Huelga decir que a los políticos no les convienen los robots desde que no pagan impuestos personales ni aportan a la "seguridad social" estatal, fondos con los que se enriquecen los burócratas y amigos.