Las traiciones de los gobernantes de España

Tres grandes traidores ha tenido el Gobierno de España en los últimos tiempos. Los tres han sido presidentes del Ejecutivo. El menos malo de los tres fue un vago. Es famoso por su displicencia: Rajoy traicionó a su electorado y frustró todas las expectativas emancipadoras que habían surgido al final de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, un fulano que debió su puesto al atentado terrorista más grande de la historia de España. Sin la ayuda del islamismo y el comunismo terrorista, Rodríguez Zapatero no habría durado ni un día en La Moncloa. Se entregó por completo al islamismo. La traición del amigo de Maduro se escribe con mayúscula y en plural; por eso, nunca pidió perdón por no haberse levantado en un desfile militar ante el paso de la bandera de EEUU.

Llegó el del PP, Rajoy, al poder por la lucha tenaz, casi heroica, de lo mejor de España, las víctimas del terrorismo, pero no hizo absolutamente nada por poner a nuestro país en la senda del mundo civilizado. Occidental. La política internacional de Rajoy, en lo fundamental y decisivo, no fue otra cosa que entrega a las peores inercias de lo 'políticamente correcto'; 'no quería', decían sus majaderos seguidores, 'meterse en líos'. ¡Para qué citar a su ministro de Asuntos Exteriores, el locuaz José Manuel García-Margallo, cuando dijo que el acuerdo nuclear con Irán iba a permitir 'acabar con las tensiones con Occidente'... ¡Cuántas majaderías ha dicho este fulano sobre Irán! Miraban los del PP en Europa con el mismo arrobo que los socialistas las prebendas de los comunistas chinos. Algunos todavía persisten en la cosa. La gente del PP fue trampeando, de engaño en engaño, hasta que un día el político gallego decidió largarse; se fue a emborrachar en un tabernáculo caro de la capital, mientras en el Congreso de los Diputados los viejos socios de Rodríguez Zapatero ponían al que está ahora en La Moncloa... El islamismo, el comunismo, el separatismo en todas sus versiones y el terrorismo volvían a reinar en un país totalmente desnacionalizado.