250 años de 'La riqueza de las naciones': Adam Smith en la era de China S. A.

Los intelectuales suelen amar al socialismo de manera inversamente proporcional a cuanto odian a Adam Smith. ¿Y qué problema tienen la mayor parte de los intelectuales con Adam Smith? Como decía Roger Scruton, los intelectuales (grosso modo) se sienten atraídos de forma natural por la idea de una sociedad planificada, con la creencia de que ellos estarán al mando de ella. Y Adam Smith fue quien de manera más clara dejó establecido que, a diferencia de una tribu, una sociedad abierta —una gran sociedad— no puede ser planificada y diseñada, sino que debe dejarse a la interacción, regulada pero lo más libre posible, de sujetos autónomos que tratan de satisfacer sus propias metas, dentro de límites razonablemente amplios, sin que ningún buró de sabios, ningún Comité de Salud Pública ni ninguna vanguardia del proletariado les dicte lo que tienen que hacer con sus vidas y, por extensión económica, con sus empresas.

Hayek tenía en muy alta estima a Adam Smith. Leyó La riqueza de las naciones por primera vez en su adolescencia y conservó su ejemplar de 1911 durante décadas. La copia, profusamente anotada por Hayek, se vendió en una subasta en 2019 por casi 200.000 dólares. En 1948, poco después de publicar Camino de servidumbre, escribió un artículo que podría haberse titulado «Hayek desentierra la mano invisible de Adam Smith». Su principal preocupación entonces era demostrar la inviabilidad e ineficiencia de la economía planificada en unos tiempos en que parecía que el keynesianismo se imponía en Occidente como una forma de intervencionismo planificador solo un poco más light que el practicado en los países comunistas (para horror del propio Keynes). Sin embargo, Hayek también defendía a Smith de los obsoletos partidarios del laissez-faire decimonónico que se mudaron de Viena a Nueva York. Hayek, aunque estuvo en Chicago, se situó en contraposición a los Chicago Boys de Milton Friedman y posteriormente se desplazó a la ordoliberal Escuela de Friburgo, donde Walter Eucken y los suyos defendían el liberalismo clásico: una combinación de libre mercado en lo económico y ética pública en lo filosófico, heredera de Adam Smith. Esto llevó a Hayek a defender un modelo implícito de justicia social que apoyaba la educación pública, una especie de salario mínimo y limitaciones a los derechos de propiedad, los derechos corporativos y el ejercicio de las patentes.