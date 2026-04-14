Movilización total y cumbre borrascosa en Barcelona. La guerra de Sánchez

El "No a la guerra" del Gobierno de Sánchez nada tiene que ver con la neutralidad. No caigamos en la trampa que nos tiende el tirano. El cinismo aquí no vale. Está desacreditado por la realidad. Levantemos, sí, acta de lo real. La guerra contra Irán ha puesto las cosas en su sitio. La institución de la guerra es clave para aclarar las relaciones entre una determinada comunidad, en este caso España, y su entorno próximo o lejano. Siempre fue así, desde que Tucídides nos los explicara, o mejor, contara en el libro V de su genial obra Historia de la guerra del Peloponeso. La "neutralidad" de los Melos era tan inviable, en el siglo V a.C., como la "neutralidad" de Europa hoy. O se está con Atenas o nos ponemos al servicio de Esparta. Sánchez ha optado por Irán. Normal. Su condición tiránica apuesta por la tiranía del régimen sanguinario de Irán. Se lo ha jugado todo al 22 en su manipulada ruleta satánica. Todo por Irán. ¿Perderá él? ¡Quién sabe! Lo único indudable es que perderemos todos los españoles.