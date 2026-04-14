Lo que Kissinger susurraría a Trump en Irán

Hace unas semanas, en una charla organizada por la Fundación Civismo a cargo de Florentino Portero, tuve la ocasión de escuchar una exposición lúcida y documentada sobre el realismo en las relaciones internacionales de Henry Kissinger. Entre los muchos aspectos que Portero desgranó con su habitual rigor histórico, uno me llamó especialmente la atención y fue el encuentro intelectual y personal de Kissinger con el coronel francés David Galula durante los años en que ambos coincidieron en Harvard. Sin pretensiones de ser un experto tras haber profundizado en la amistad Kissinger-Galula, quisiera ofrecer unas reflexiones sobre algunos temas de actualidad con la intención de dar que pensar.

Galula, un oficial que había combatido en Indochina contra las fuerzas de Võ Nguyên Giáp y después en Argelia, es uno de los grandes teóricos de la contrainsurgencia del siglo XX. Sus libros —especialmente Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, 100 páginas que se leen como una combinación de Maquiavelo, Clausewitz y Forsyth— siguen siendo referencia obligada para entender cómo se libran y se pierden las guerras irregulares. Portero recordó que la amistad entre Galula y Kissinger no fue solo académica ya que se extendió a las familias y marcó profundamente el pensamiento estratégico del futuro secretario de Estado.