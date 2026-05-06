El ocaso del ateísmo 'ideológico'

Se habla mucho, tal vez en exceso y no tan rigurosamente como se debería, de un resurgimiento de la religiosidad en el mundo, muy especialmente en Occidente. En realidad, los datos sociológicos de tendencia son testarudos. Puede decirse con fundamento que más que una revivificación de las creencias y prácticas religiosas, lo que se está produciendo, muy selectiva aunque evidentemente, entre los jóvenes europeos y americanos, es un intenso activismo religioso libre de complejos, prejuicios y temores.

Por ejemplo, en España, si bien es cierto que la presencia de la fe católica se mantiene en los últimos años, lo es también que el proceso de secularización experimentado desde la segunda mitad del siglo XX, ha sido muy intenso. En 1976, el 90 por ciento de los españoles se declaraba católico mientras que en 2026, el porcentaje ha caído por debajo del 55 por ciento mientras aumentaba el número de ateos, agnósticos e indiferentes. Las prácticas religiosas han sufrido un retroceso aún mayor.