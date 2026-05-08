La agonía de la democracia liberal

Irune Ariño, de Canal Hache, nos ha invitado a debatir a Eduardo Fernández Luiña y a mí por escrito, y próximamente en vivo y en directo, sobre el estado de la democracia liberal. Por un lado, Fernández Luiña –politólogo, decano de la Universidad de las Hespérides y, lo más importante, una estupenda persona– mantiene una visión constructiva y reformista; por otro, mi propia perspectiva es mucho más sombría. Creo que la crisis actual no una simple deriva corregible, sino el despliegue lógico de dinámicas estatales que el liberalismo clásico nunca logró domeñar.

Fernández Luiña ofrece un análisis equilibrado y, en último término, optimista. Reconoce que la democracia liberal es un experimento histórico excepcional, construido sobre tres pilares: el democrático (sufragio universal), el liberal (derechos individuales prepolíticos) y el republicano (separación de poderes, imperio de la ley y participación cívica). Esta arquitectura ha generado espacios de libertad inéditos, permitiendo que millones construyan sus vidas según sus preferencias.