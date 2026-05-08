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Santiago Navajas

La agonía de la democracia liberal

El capitalismo no ha sido destruido por el socialismo (como pensó Marx), sino domesticado por el estatismo (como intuyó Schumpeter).

El capitalismo no ha sido destruido por el socialismo (como pensó Marx), sino domesticado por el estatismo (como intuyó Schumpeter).
Joseph Alois Schumpeter, economista y exministro de Finanzas de Austria. | Cordon Press

Irune Ariño, de Canal Hache, nos ha invitado a debatir a Eduardo Fernández Luiña y a mí por escrito, y próximamente en vivo y en directo, sobre el estado de la democracia liberal. Por un lado, Fernández Luiña –politólogo, decano de la Universidad de las Hespérides y, lo más importante, una estupenda persona– mantiene una visión constructiva y reformista; por otro, mi propia perspectiva es mucho más sombría. Creo que la crisis actual no una simple deriva corregible, sino el despliegue lógico de dinámicas estatales que el liberalismo clásico nunca logró domeñar.

Del autor

Fernández Luiña ofrece un análisis equilibrado y, en último término, optimista. Reconoce que la democracia liberal es un experimento histórico excepcional, construido sobre tres pilares: el democrático (sufragio universal), el liberal (derechos individuales prepolíticos) y el republicano (separación de poderes, imperio de la ley y participación cívica). Esta arquitectura ha generado espacios de libertad inéditos, permitiendo que millones construyan sus vidas según sus preferencias.

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