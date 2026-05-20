La guerra justa: desde San Agustín hasta Francisco de Vitoria

Es natural —y, en cierto sentido, profundamente coherente con su misión— que el Papa, como cabeza de la Iglesia Católica, eleve constantemente su voz en favor de la paz y se manifieste con firmeza contra la guerra y toda forma de violencia. No podría esperarse menos de quien encarna una autoridad moral cuya vocación última es recordar al mundo la centralidad de la dignidad humana y el llamado evangélico al amor.

Sin embargo, precisamente por la responsabilidad doctrinal que implica ese ministerio, y sin caer en formas acríticas de adhesión o en dinámicas de papolatría —pues el Papa, aun revestido de su altísima investidura, no deja de ser un hombre—, resulta necesario detenerse en algunos matices que son fundamentales para comprender adecuadamente la tradición católica en torno a la guerra.

Llama particularmente la atención que en el caso del papa León XIV, perteneciente a la tradición agustiniana, no aparezca con suficiente claridad, al menos en algunas de sus intervenciones, una referencia explícita y sistemática a las enseñanzas de San Agustín sobre la guerra justa. Y esto no es un detalle menor, pues es precisamente en el pensamiento del obispo de Hipona donde se encuentra el germen de una de las reflexiones más influyentes y duraderas de la tradición cristiana sobre la legitimidad —en casos extremos— del uso de la fuerza.