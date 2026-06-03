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Santiago Navajas

Un comentario liberal a la encíclica del Papa León XIV sobre la IA

Le pierde al Papa confundir "social" con "socialista". La mejor defensa contra el abuso de poder tecnológico es más competencia abierta.

Le pierde al Papa confundir "social" con "socialista". La mejor defensa contra el abuso de poder tecnológico es más competencia abierta.
León XIV, en uno de sus más recientes viajes. | Cordon Press/ANSA/LUCA ZENNARO via ZUMA Press.

Del autor

León XIV empieza su visita a España publicando una encíclica de corte social potente y coerente con la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum del papa León XIII sobre la situación de los obreros a finales del siglo XIX. En ella, el Papa pontifica sobre el que es, sin duda, uno de los fenómenos humanos más importantes de la historia, solo comparable a la aparición del dinero o la escritura –con la pertinencia culta de citar incluso la carta VII de Platón, en la que advirtió el filósofo griego contra ¡la escritura!–. No llega el Papa a demonizar la inteligencia artificial, a la que reconoce como una ayuda valiosa, un "talento" humano que puede curar, conectar, educar y cuidar la Casa común. Pero insiste, con razón, en que no es neutra ya que toma el rostro de quien la diseña, financia, regula y usa. Por eso exige responsabilidad, transparencia, gobernanza y, sobre todo, "desarmarla" de lógicas de dominio, exclusión y muerte.

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