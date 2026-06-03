Un comentario liberal a la encíclica del Papa León XIV sobre la IA

León XIV empieza su visita a España publicando una encíclica de corte social potente y coherente con la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum del papa León XIII sobre la situación de los obreros a finales del siglo XIX. En ella, el Papa pontifica sobre el que es, sin duda, uno de los fenómenos humanos más importantes de la historia, solo comparable a la aparición del dinero o la escritura –con la pertinencia culta de citar incluso la carta VII de Platón, en la que advirtió el filósofo griego contra ¡la escritura!–. No llega el Papa a demonizar la inteligencia artificial, a la que reconoce como una ayuda valiosa, un "talento" humano que puede curar, conectar, educar y cuidar la Casa común. Pero insiste, con razón, en que no es neutra ya que toma el rostro de quien la diseña, financia, regula y usa. Por eso exige responsabilidad, transparencia, gobernanza y, sobre todo, "desarmarla" de lógicas de dominio, exclusión y muerte.