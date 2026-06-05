Los valores sagrados y la guerra

Scott Atran es un antropólogo cognitivo y cultural estadounidense-francés, muy conocido por su trabajo en la psicología evolucionista de la religión, el terrorismo y la radicalización –especialmente el yihadismo– y en el estudio de cómo los "valores sagrados" influyen en el comportamiento humano en conflictos.

Recientemente, ha publicado un artículo en la revista Quillette donde critica la visión reduccionista de la guerra moderna y defiende que entender los "valores sagrados" es clave para predecir resultados en conflictos reales.

Para Atran, el error radica en tratar la guerra como un problema de lo que los planificadores estadounidenses llaman "imposición de costos": degradar la infraestructura del enemigo, matar a sus comandantes, infligir pérdidas suficientes y, entonces, los actores racionales calcularán eventualmente que continuar resistiendo ya no vale la pena. Un ejemplo de que la Administración estadounidense piensa así son estas declaraciones del secretario de Defensa –también llamado secretario de Guerra– de EEUU, Pete Hegseth: "Podemos hablar todo lo que queramos sobre valores. Los valores son importantes. Pero no puedes disparar a los valores, no puedes disparar a las banderas y no puedes disparar a discursos enérgicos. No hay sustituto para el poder duro". Esa afirmación se basa en el supuesto de que los adversarios o serán erradicados o responderán a la coerción en proporción a sus pérdidas materiales. En realidad, cuando están en juego valores culturales e identidades centrales, ocurre lo contrario: la imposición de costos profundiza en lugar de erosionar la resistencia, porque lo que se defiende no se reduce a un interés material.