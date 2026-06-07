Atreverse para no tener que resistir

Hasta en eso nos engañó el número uno de esta cuadrilla de "bandidos y macarras", como definió Alfonso Guerra[i] a la manada que se apoderó definitivamente del PSOE en 2017, tras haberlo intentado desde años antes. Escribió un Manual de resistencia que era, en realidad, un manual de atrevimiento porque incubaba las maneras de actuar que luego lo han caracterizado, primero en el interior del PSOE y luego en el Gobierno de España.

Hasta en eso sigue a su antecesor, Francisco Largo Caballero, que se atrevió a todo, desde dirigir el golpe de Estado de 1934 a animar el advenimiento de la Guerra Civil con tal de exterminar a la media España que le estorbaba para su proyecto de dictadura leninista, española, no plurinacional, por supuesto. Y con los matices que el tiempo y la historia han introducido, muchos se preguntan si Sánchez se atreverá a algo más. La respuesta es que sí, naturalmente, a lo que haga falta. Incluso a la domesticación de la Casa Real o a su purga histórica. Resistir es atreverse. En eso, lleva razón.