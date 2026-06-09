La libertad y la paz no son ideológicas, son hechos científicos

Cuando se opina sobre comportamientos sociales o individuales se suele mezclar ciencia con ideología. Se suelen mezclar datos objetivos, reales, con deseos, imaginación, expectativas.

La ciencia –como la describía Jacques Maritain, por caso- es el estudio de las leyes de la naturaleza, como la ley de la gravedad. Es decir, es el análisis de cómo (y por qué) está organizado el cosmos, el orden natural. Todo lo demás, insisto, es ideología, es decir, construcciones de nuestra imaginación.

Ahora, la ciencia dice que la violencia es siempre destructiva porque es, precisamente, la fuerza extrínseca al ser –violentado–, a su naturaleza, que pretende desviar –arbitrariamente– su devenir espontáneo –intrínseco, según sus propias fuerzas–. Ergo, la libertad, y su correlato la paz, es la ausencia de esa violencia, de modo que el ser pueda desarrollarse a partir de sus potencias intrínsecas de acuerdo con su libre albedrío.