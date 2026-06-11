Si la educación es un fiasco en Alemania, en España es una debacle

En la alemana Baja Sajonia, gobernada por Los Verdes, la solución al problema de que los alumnos cometieran demasiados errores en las divisiones largas y los cálculos con decimales fue la más lógica del mundo: suprimir las divisiones largas y los cálculos con decimales. La ministra izquierdista a fuer de ecológica Julia Willie Hamburg lo calificó de "desarrollo científicamente fundamentado de la educación matemática". Ahí está, en esa frase, el retrato completo de una época, o la jerga del progreso al servicio de la rendición.

El historiador y economista Rainer Zitelmann ha explicado en estas páginas el alcance del desastre en su artículo El fiasco de una educación cada vez más decadente en Alemania. En el país que inventó la universidad moderna de la mano del liberal Humboldt, el 40% de los estudiantes son analfabetos funcionales.

España no solo comparte el diagnóstico, sino que lo agrava. En PISA 2022 registró 473 puntos en matemáticas —su peor resultado histórico— y 474 en lectura. El abandono escolar temprano ronda el 12,8% en 2025, de los más altos de la UE. El coste económico de este fracaso supera ya los 5.100 millones de euros anuales. Si le parece poco, fue un 11% más que el año anterior, lo que significa que el desastre no solo persiste sino que se acelera.