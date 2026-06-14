Al cielo con él

No se puede negar que la visita de León XIV a España ha sido una maratón simbólica. En Barcelona, grande en el marketing, pero diminuta en lo urbano, hubo momentos en que casi no se podía circular. Y en que hasta los que creemos en Dios nos preguntábamos qué tal se verían las imágenes del Estadio Olímpico si se emitieran en blanco y negro y con música del NO-DO… Ah, pero, si París pudo valer una misa, qué decir de la conmovedora belleza del acto en la Sagrada Familia. Desde la inauguración de los Juegos Olímpicos del 92 no se veía nada igual. También como entonces, hubo quien intentó deslucir encartando estelades y matraca disruptiva en las partituras de los miembros del coro, que resultaron ser cientos de personas bajo la lupa de las fuerzas de seguridad… con lo cual nunca sabremos cuántos de esos cientos, realmente, habrían estado por la labor de hacer el ridículo.

Yo creo que el independentismo crepuscular, consciente de sus debilidades, se ha puesto en modo low cost: igual que el Estado Islámico dejó hace tiempo de invertir en terroristas profesionales para invertir en incendiar mezquitas y redes sociales, a ver si salen lobos solitarios, que si por chiripa atinan a atentar con éxito nos apuntamos el tanto, y si fallan no les conocemos de nada, pues estos tunean las partituras de un coro entero, sabedores de que probablemente la policía lo va a interceptar antes de que nadie tenga oportunidad de cantar ni de gritar nada… bueno, bonito y barato, ¿no?