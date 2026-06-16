El tercer pecado de Clara Campoamor

Abelardo Linares, uno de los mejores editores de España, nos ha hecho un gran favor a todos los españoles. En su editorial Renacimiento, y dentro de la colección, Biblioteca de la Memoria, ha puesto a nuestro servicio la correspondencia de Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Colombine, y Consuelo Berges con la argentino-uruguaya Paulina Luisi, médico, sufragista y socialista.

Todas ellas relacionadas íntimamente con la masonería, la educación y el desarrollo del feminismo en España, una como precursora, Carmen de Burgos; otra como referente político e intelectual, Clara Campoamor y la última, la traductora Consuelo Berges, como figura incluida en el grupo de Las Sinsombrero, expresan en sus cartas a la otra feminista, la uruguaya Paulina Luisi, muchos detalles desconocidos de su trayectoria vital y su pensamiento.

En este artículo, serán las cartas de Clara Campoamor las que ocupen nuestra atención. No sólo por su esclarecedor contenido, que de por sí sería motivo bastante, sino porque significan un paso adelante del rescate de su figura de las manos usurpadoras de la izquierda española que trató de silenciar sus juicios sobre el voto en contra propugnado por algunos de sus próceres al voto femenino en España y sobre su conducta despiadada y criminal en la retaguardia de la Guerra Civil.