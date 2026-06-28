Mientras que lo gratuito es injusto, el lucro es un imperativo moral

La cultura occidental ha hecho un culto de la "gratuidad" y, consecuentemente, condena lo que no es gratis como pecaminoso, lo mismo que al comercio y el afán de lucro. Y todo esto se da contra la naturaleza humana, contra el orden del cosmos, de modo que no tiene solución; el hombre no tiene solución, dirían los ‘humanistas’ que pretenden que todo sea gratis cuando lo que no tiene solución es la hipótesis que plantean porque es contraria a la verdad, ergo, al bien.

En un vídeo de Natureisspeaking.com, con la voz de Julia Roberts, la ‘Madre Naturaleza’ asegura que "ya tengo más de 4.500 millones de años, estoy preparada para evolucionar, no necesito a los humanos, sino que ellos me necesitan a mí, no importa lo que el hombre haga, si me sigue evoluciona conmigo, si no, se destruye". Claramente la idea es respetar a la naturaleza y seguirla y no pretender desviarla con la soberbia humana.