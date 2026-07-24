Rajoy, Tocqueville y Wittgenstein entran en un bar

En una de sus humoradas sarcásticas, Rajoy cayó de lleno en el racismo vulgar, valga el pleonasmo, al cuestionar que los jugadores negros de la selección francesa no son auténticos franceses. ¿Qué son entonces, mercenarios, una combinación de parásitos y traidores? Casi todos ellos han nacido en Francia y los vi cantando La Marsellesa como si fuesen de la familia Le Pen. Por cierto, hasta el portavoz del partido de Marine tildó de racista a Rajoy, que es capaz de defenderse objetando que tiene amigos "de color", criadas filipinas y que su jugador favorito del Madrid es Bellingham.
Hay que señalar que otros próceres internacionales están de acuerdo con Rajoy, de Ousmane Sonko, presidente de la Asamblea Nacional de Senegal, a Nicolás Maduro pasando por el comediante socialista sudafricano Trevor Noah. Pero solo se han roto la camisa como Camarón cuando ha dicho la racistada un tipo blanco de derechas. Lo que es otra racistada, pero esta vez racialmente correcta. Por cierto, ojo, en la Copa Africana de Naciones de 2025, de los 658 jugadores que compitieron en este continente, 107 habían nacido en Francia. ¿Europa se está africanizando o África se está europeizando?