Entre la Generación del 98 y la del 27. ¡Decadencia!

Las ideas siempre tienen repercusión. Las contenidas en la literatura, especialmente en la obra de los autores del 98, ha tenido honda influencia en la visión de la historia España. Los estudios humanísticos y sociológicos sobre el pasado español no pueden desembarazarse fácilmente del mito creado por un poema. Incluso a veces un solo verso es capaz de sostener una concepción del mundo, una ideología y, por supuesto, una vulgar mentira que se presenta como verdad. La noción de decadencia de España es casi imposible desligarla de dos versos de Antonio Machado:

Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora

Es la misma Castilla que fustiga el propio Machado en otros cuatro versos no menos inolvidables:

¡Castilla varonil, adusta tierra,

Castilla del desdén contra la suerte,

Castilla del dolor y de la guerra,

tierra inmortal, Castilla de la muerte!