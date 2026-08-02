Prioridad marroquí: ¡A mí la Legión!

Para comenzar poniendo las cosas en claro, España no ha sufrido una invasión o un ataque militar de Marruecos, básicamente porque no lo necesita para conseguir sus objetivos estratégicos. Tampoco lo que tenemos en Ceuta es una romería, ni un Viña Rock como nos lo quieren pintar algunos.

También debemos asumir que sesenta mil marroquíes no se abalanzan sobre nuestra frontera sin dirección, organización y objetivos. En un país democrático puro podríamos pensar que la gente se organizó en redes para marchar sobre Ceuta, pero Marruecos no es esa utopía democrática. En Marruecos nada pasa que las autoridades no quieran que pase. El rey Mohamed se molestó con la visita de Sánchez a Argel, decidió que el día de su entronización debía ser recordado y reivindicativo y contrató a influencers para organizar el salto. Los servicios de inteligencia organizaron el resto: la retirada estratégica de la policía marroquí, el agrupamiento de días anteriores, la introducción de delincuentes en las hordas como hacía Castro y el salto perfectamente coordinado desde dentro de la Ciudad Autónoma.