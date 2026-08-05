¿Se han ido las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha?

En los últimos años ha cobrado fuerza un debate sobre una posible brecha política que se estaría abriendo entre hombres y mujeres jóvenes en varios países occidentales. La pregunta no es nueva en el sentido de que siempre ha habido diferencias de opinión entre sexos, pero sí lo es la sensación de que algo ha cambiado en la última década y media. Algunos datos sugieren que las mujeres jóvenes se han movido hacia posiciones más progresistas o de izquierda, mientras que los hombres jóvenes muestran una tendencia más conservadora o hacia la derecha. No se trata de que todo el mundo se haya radicalizado de golpe, sino de un ensanchamiento de la distancia entre ambos grupos que podría tener consecuencias en las elecciones, en la cultura y en cómo cada sexo percibe temas como la igualdad, la inmigración, el medio ambiente o los roles tradicionales. Es un fenómeno que genera titulares y discusiones acaloradas, pero que merece mirarse con datos antes que con prejuicios.