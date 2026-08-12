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Pablo Malo

Sin Biología no entendemos nada, por lo menos nada de lo importante

Ignorar la biología es un error y tiene un coste en cuanto a entender el mundo en el que vivimos y actuar en él.

Ignorar la biología es un error y tiene un coste en cuanto a entender el mundo en el que vivimos y actuar en él.
La biología, clave en por qué sentimos ira, miedo, orgullo o amor. | Alamy

"Hay dos pececitos jóvenes nadando juntos y se cruzan con un pez más viejo que nada en sentido contrario, les hace un gesto con la cabeza y les dice:

-Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?

Los dos pececitos siguen nadando un rato en silencio, hasta que uno mira al otro y le pregunta:

-¿Qué coño es el agua?"

(de la famosa charla de graduación de David Foster Wallace en Kenyon College, 2005)

Del autor

Cada vez que comento cosas en X, o en mi blog, que tienen que ver con la importancia de la biología, aparecen comentarios críticos y acusaciones de "esencialismo" o de "reduccionismo biológico", en el sentido de que la biología no puede explicar ciertos aspectos de la realidad porque esas cosas están a un nivel "superior". Son comentarios como que la biología no determina, que las matemáticas no se explican con la biología, que se puede entender cómo funciona el español sin biología, que están la sintaxis, la morfología, la fonología, o la semántica, es decir, otras disciplinas que se colocan por encima de la biología. En resumen, comentarios que subestiman o ignoran a la biología.

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