La pobreza no es natural sino causada por los Estados

Para que no queden dudas empezaré por el final, el corolario: todos los gastos del Estado, incluidos los salarios de los burócratas comenzando por el presidente, si no se financian con la venta de las cuasi infinitas propiedades estatales, van directamente a provocar desnutrición infantil.

Está muy errada la creencia de que la pobreza es algo natural y que la sociedad, comandada por el Estado, los políticos, debe solucionarla o al menos paliarla. Normalmente esta creencia es alentada, precisamente, por los interesados: los políticos y burócratas que así disimulan que no es algo que se da naturalmente, sino que ellos son los causantes mientras se enriquecen inmoralmente.

He citado anteriormente un vídeo de Natureisspeaking.com, con la voz de Julia Roberts, en el que la Madre Naturaleza nos dice: "Ya tengo más de 4.500 millones de años, estoy preparada para evolucionar, no necesito a los humanos, sino que ellos me necesitan a mí, no importa lo que el hombre haga, si me sigue evoluciona conmigo si no se destruye". Urge, entonces, respetar a la naturaleza y seguirla y no tener la soberbia de pretender desviarla como si el cerebro humano tuviera la más mínima chance de mejorarla.