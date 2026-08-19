Menú
Alejandro A. Tagliavini

La pobreza no es natural sino causada por los Estados

El gobierno retira recursos del mercado de manera coactiva, empobreciendo a muchos y les devuelve a los pobres menos de lo que les quitó.

El gobierno retira recursos del mercado de manera coactiva, empobreciendo a muchos y les devuelve a los pobres menos de lo que les quitó.
Europa Press

Para que no queden dudas empezaré por el final, el corolario: todos los gastos del Estado, incluidos los salarios de los burócratas comenzando por el presidente, si no se financian con la venta de las cuasi infinitas propiedades estatales, van directamente a provocar desnutrición infantil.

Del autor

Está muy errada la creencia de que la pobreza es algo natural y que la sociedad, comandada por el Estado, los políticos, debe solucionarla o al menos paliarla. Normalmente esta creencia es alentada, precisamente, por los interesados: los políticos y burócratas que así disimulan que no es algo que se da naturalmente, sino que ellos son los causantes mientras se enriquecen inmoralmente.

He citado anteriormente un vídeo de Natureisspeaking.com, con la voz de Julia Roberts, en el que la Madre Naturaleza nos dice: "Ya tengo más de 4.500 millones de años, estoy preparada para evolucionar, no necesito a los humanos, sino que ellos me necesitan a mí, no importa lo que el hombre haga, si me sigue evoluciona conmigo si no se destruye". Urge, entonces, respetar a la naturaleza y seguirla y no tener la soberbia de pretender desviarla como si el cerebro humano tuviera la más mínima chance de mejorarla.

¿Quieres leer el artículo completo?

Y de paso navegar sin publicidad
HAZTE SOCIO