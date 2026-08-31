Pedro Sánchez y la sospecha de 'donjulianismo' alevoso

Naturalmente, España tiene que mantener las mejores relaciones posibles con sus vecinos geopolíticos, especialmente Francia, Portugal, Marruecos y Argelia. En toda vecindad hay intereses compartidos que deben atenderse, desde la circulación de mercancías, personas, energía y comunicaciones a defensa estratégica, fronteras, cultura e infraestructuras comunes. Pero no todos los intereses de sus sociedades e instituciones son coincidentes. En ocasiones, y no pocas, surgen conflictos a causa de las ambiciones y prioridades de cada uno de ellos.

En plena invasión de Ceuta, perpetrada con el conocimiento innegable del régimen marroquí, la colisión de proyectos nacionales, siempre latente, se ha hecho evidente. Que Marruecos desea que Ceuta, Melilla, Canarias y otros enclaves españoles pasen a formar parte de la monarquía alauita es indudable desde hace casi 70 años. Que ni Ceuta, Melilla ni Canarias ni ningún otro territorio español desea tal futuro, es evidente. Que ni la Geografía ni la Historia ni el Derecho avalan la pretensión marroquí es patente. Ni siquiera la ONU lo ha considerado pertinente. Sólo le asiste el poder de la fuerza, que la usa, aunque no sea militar por ahora, y una red tupida de alianzas. Es preciso saber si entre ellas hay alguna fraguada en el interior de España.