La nostalgia socialista y el cría cuervos

En los últimos años del sanchismo ha aparecido un fenómeno curioso: la nostalgia de la vieja generación socialista. Es fácil leer lamentaciones sobre las alianzas del PSOE con los nacionalistas, y de cómo han asumido su lenguaje y propuestas. Se quejan de que el partido socialista se haya convertido en el tonto útil del independentismo, en un mero puente hacia la separación que ahonda la desigualdad. Del mismo modo protestan por la retórica posmoderna de un feminismo ininteligible que borra a las mujeres, y de un ecologismo dogmático que falla porque es ideológico, no práctico.

Esos nostálgicos se quejan del sanchismo, el epítome de la cesión al nacionalismo y de la verborrea posmoderna más cutre, producida por un tipo al que los viejos socialistas no respetan porque es un falso y un narcisista. Pero también hay otro factor. Añoran una vida donde la militancia socialista y sus medios afines no les dejaban apartados, cuando no se sentían fuera de tiempo y de lugar. No quieren verse como reaccionarios o "conservadores" defendiendo principios o comportamientos que su partido —el PSOE— ya define como "no progresistas". Les han quitado la hegemonía, el sello político, la superioridad moral que otorga creerse oráculo del futuro.