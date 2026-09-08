¿Se puede reconstruir un Estado fallido?

La Convención de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los Estados, enumeró los cuatro elementos que los definen: población, territorio, gobierno y soberanía. La población es el conjunto de personas que reside de forma estable en un territorio. El territorio es una demarcación física delimitada por fronteras bajo un gobierno que acumula una historia común. Un gobierno es el cuerpo político, administrativo y judicial que ejerce el poder público, dirigiendo el funcionamiento del Estado, dictando leyes y manteniendo el orden. Finalmente, la soberanía que es la capacidad del Estado de ejercer una autoridad suprema e independiente dentro del territorio y de actuar con total independencia frente a otros Estados en el plano internacional. Si queremos definir el Estado democrático, a los anteriores conceptos debemos añadir: soberanía popular, elecciones libres y transparentes, Estado de derecho, separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo político.