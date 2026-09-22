Los cuatro estados en España

Nos aproximamos a una situación límite en España, un límite superado en la ciudad autónoma de Ceuta tras la invasión procedente de Marruecos los días 30 y 31 de julio. Si usted, querido lector, está de acuerdo con la tesis de Pedro Sánchez y sus secuaces, será mejor que se dedique a buscar acomodo de lectura en otros artículos. Incluso le recomiendo que adquiera un entretenimiento más típico de un socialista: contar nubes en cielo despejado.

La Constitución Española de 1978 regula los estados de alarma, excepción y sitio, concretamente en su artículo 116.1. De hecho, el estado de alarma es conocido y cercano para aquellos que sufrimos la pandemia Covid-19. Permítanme recordar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el decreto de estado de alarma impulsado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de esta manera: