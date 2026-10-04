Matar cañonazos a moscas

El refranero español, siempre certero y punzante, acuñó la expresión "matar moscas a cañonazos" para describir la desproporción irracional en el uso de los recursos. Tradicionalmente, este principio aludía a la torpeza burocrática o al gasto desmedido para solucionar problemas menores. Sin embargo, en la España del año 2026, la política institucional ha invertido los términos de la metáfora: hoy el cañonazo no busca eliminar a la mosca, se lanza con precisión quirúrgica para desestabilizar los muros de contención del Estado de Derecho. Las moscas —entendidas como los resortes propagandísticos y las minorías hipermovilizadas— ya no son el objetivo, sino la infantería ligera enviada a demoler el prestigio y la legitimidad de las instituciones hostiles al Ejecutivo.

La realidad nacional muestra un paisaje donde la urgencia ha sustituido a la deliberación y el imaginario conflicto identitario ha sepultado a la gestión eficiente. A través de una técnica legislativa degradada, el Consejo de Ministros recurre de forma sistemática a los reales decretos-leyes, ya no en formato ómnibus, sino transformados en auténticos trenes de alta velocidad. Estos textos articulados, tramitados al margen del debate parlamentario ordinario, incluyen cláusulas ideológicas y parches financieros en sus disposiciones adicionales que esconden la involución de las reglas de los derechos fundamentales liberales que nos distinguen de las sociedades autoritarias. La justificación gubernamental se escuda en la necesidad de sortear el bloqueo de una oposición a la que se etiqueta de obstruccionista por no llamarlo mayoría legislativa. Sin embargo, este modus operandi constituye un fraude de ley institucional cuyo único fin es blindar el Poder Ejecutivo a costa de neutralizar al Poder Judicial y al Legislativo y pavimentar el camino hacia la involución, justificado como siempre en la necesidad social y la teoría del mal menor.