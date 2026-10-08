Elecciones presidenciales decisivas en Francia

Los comicios presidenciales franceses en la primavera de 2027 van a ser los más determinantes desde la constitución de la V República por Charles de Gaulle en 1958 o las legislativas posteriores a la revuelta de mayo del 68, y pueden suponer un punto de inflexión en la política de nuestro vecino del norte.

A día de hoy y según todos los sondeos, este proceso electoral apunta a una reconfiguración del mapa político de Francia —una de las dos principales potencias de la UE junto con Alemania—, que podría suponer el fin del macronismo y la eclosión definitiva de Agrupación Nacional (RN) liderada por Marine Le Pen, tras eludir su inhabilitación. De esta forma, el centrismo que representa Emmanuel Macron —con notables signos de agotamiento tras diez años en el Elíseo y ante la imposibilidad de reelección por límite constitucional de mandatos—, presumiblemente pasaría el testigo a la extrema derecha que por primera vez tiene posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la República.