La esencia de la democracia

"No hay soluciones, solo compromisos", Thomas Sowell "Uno de los grandes peligros es que las ideas religiosas están en la política… Si crees que tus oponentes políticos ordinarios no están simplemente equivocados, sino que son el mal, has dejado de hacer política y empezado a hacer religión", Joseph Bottum

Turi Munthe cuenta en el capítulo final de su libro Why We Think What We Think, que el filósofo y politólogo Isaiah Berlin estaba fascinado por la Ilustración. Había escrito: "El poder intelectual, la honestidad, la lucidez, el valor y el amor desinteresado a la verdad de los pensadores más dotados del siglo XVIII siguen sin tener parangón hasta hoy. Su época es uno de los mejores y más esperanzadores episodios en la vida de la humanidad". Pero luego llegaron las barbaridades del siglo XX y Berlin no pudo evitar preguntarse si la Ilustración —el motor de la libertad y de la ampliación de derechos de los siglos XVIII y XIX— había contribuido a las tragedias del siglo XX, es decir, si había alimentado el totalitarismo.