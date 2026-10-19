Europa contra la realidad

Europa presume de superioridad moral y también de saber a dónde va. Pero basta con mirar a tu alrededor para notar que esa confianza ya no encaja con lo que la mayoría vive cada día. Trabajas, pagas, esperas. Esperas una casa que no llega, una cita médica que se retrasa, una oportunidad que no termina de cristalizar, una pensión cada vez más lejana. La pregunta flota en el aire, aunque todavía no domina las conversaciones, y mucho menos el debate político: ¿nos tocará pagar más y recibir menos? Algo chirría, aunque las élites aseguren que el sistema funciona y que está bajo control.
Siempre aparece una explicación que desvía la atención, aunque se formule con rabia. Corrupción, despilfarro, incompetencia, intereses particulares… El diagnóstico parece sencillo: basta con limpiar, gastar mejor, poner a alguien con un mínimo de ética y dos dedos de frente al mando. Pero si te quedas ahí, quizá solo estés rascando la superficie. ¿Y si el modelo ya no da más de sí?