El manual del pirómano: arde Francia y España avisa

Los violentos disturbios que sacuden a Francia y cada vez en menor medida a otros países europeos no solo se mantienen activos, sino que amenazan con ir a más en los próximos días. El saldo actual de miles de detenidos, policías heridos y graves destrozos materiales en edificios públicos no es el final de la crisis, sino el preludio de un estallido social mucho mayor. Las alarmas están encendidas en toda Europa y el cursi discurso de Macron complicará todavía más la situación. Aunque las movilizaciones oficiales agrupan inicialmente a sectores descontentos por el deterioro de los servicios públicos, la deriva imparable hacia el pillaje y el vandalismo extremo desvela fracturas profundas que van en aumento. Debemos tener claro que lo que ocurre en el país vecino no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis sistémica cuyas réplicas se están gestando de forma alarmante y acelerada en España, debido a una coincidencia casi milimétrica de factores económicos, políticos y sociales.