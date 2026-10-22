Cayetana y lo que significa

La elección de Cayetana Álvarez de Toledo como número dos de la lista del PP de Madrid manda un mensaje claro e importante: Alberto Núñez Feijóo ha elegido no sólo a una de las personas más valiosas del partido y una de sus mejores parlamentarias, sino que se ha decantado por un estilo de hacer oposición, un posicionamiento ideológico y lo que todo indica que será una forma diferente y mucho más ambiciosa de gobernar de lo que hemos visto en el pasado.

De hecho, la propia Álvarez de Toledo ha expresado el alcance de esa ambición este mismo jueves en Es la Mañana de Federico: entrevistada sólo unos minutos después de darse a conocer el nombramiento, la popular ha destacado el compromiso ético y moral con el que el PP quiere llegar al poder y la ingente tarea que tendrán, que tendremos, el Gobierno que alumbren las urnas el 29 de noviembre y todos los españoles para sacar a la Nación de la situación límite en la que se encuentra, recuperar el pleno dominio de nuestras libertades y la senda de la prosperidad económica.