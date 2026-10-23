Si creemos que el único problema es la inmigración, Francia no tiene solución

Todos contra Macron

Desde hace tres semanas, las protestas de los estudiantes de secundaria franceses de los barrios más marginales del país han agitado la política gala. El punto de partida, los presupuestos presentados por el primer ministro Lecornu, bajo la presidencia de Macron, que recortan el gasto en educación, entre otras partidas. Los alumnos de un instituto de Créteil, al sureste de París, fueron los primeros en salir a la calle exigiendo que esos recortes se convirtieran en más inversión.

El ejemplo de Créteil fue replicado en otros institutos, arreciando nuevas protestas y los bloqueos de las instituciones educativas hasta terminar con la agresión a los docentes, la policía, los bomberos o el incendio de algunos de esos institutos, como el Liceo Nelson Mandela en Nantes –curiosamente, de los más nuevos y mejor equipados de la educación secundaria pública–.