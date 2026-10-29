Preguntas animosas sobre la Hispanidad

¿Por qué la pérdida de los últimos territorios de la monarquía española produjo una extrema consternación intelectual sobre España en 1898 y por qué la batalla de Ayacucho de 1824, que consagró la eliminación real del gobierno hispánico en toda América del Sur, no fue causa de un desasosiego semejante? Es la afilada pregunta con que comenzaba su exposición el venezolano Carlos Leáñez Aristimuño en las Jornadas Conmemorativas de los 500 años de la Escuela de Salamanca celebradas en la cervantina Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) del 2 al 4 de octubre.

No ha sido la única celebración del V Centenario de la Segunda Escolástica desarrollada en Salamanca hace cinco siglos. En la propia universidad salmantina y en asociaciones varias, artículos de prensa y textos de nivel académico, se ha puesto de manifiesto la relevancia del pensamiento que fluyó desde aquellas aulas a todo el mundo vertebrado por España y a las demás naciones europeas. De libros baste citar el de Pedro Insúa sobre la cuestión, oportunamente publicado meses antes, pero téngase en cuenta que desde 2010 hay decenas de libros sobre el tema publicados en España.