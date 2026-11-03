La historia está viendo: honor a los valientes de un mundo cobarde

Los valientes aparecen en los momentos más difíciles, complejos y cuando la presión es extrema. Y, cuando todo pasa, a esos valientes, que seguramente estaban muy solos, se los valora. Pero el recorrido que tuvieron queda a veces solapado, borroso; se entiende que obraron bien, pero no se siente ni comprende en un 100% por lo que tuvieron que atravesar.

Tras la masacre del 7 de octubre de 2023, el antisemitismo aumentó a niveles impensados. Defender a Israel era casi un insulto. La izquierda y el islamismo han tomado los medios, la academia y las redes. Basan su argumento en mentiras, sentimentalismo, dogmas y frases hechas. El libelo de sangre es más importante que la realidad. Las imágenes distorsionadas o directamente falsas de niños y mujeres –siempre niños y mujeres– sufriendo bombardeos de los "judíos sedientos de sangre" ganan a la razón.

La propaganda de Irán, los Hermanos Musulmanes y Qatar, en conjunto con la izquierda radical —enemigos jurados que hoy se usan de manera repugnante y descarada por su intención compartida de destruir al mundo libre—, ha penetrado y ha ganado adeptos incluso en personas que no pertenecen a ninguno de los dos mundos oscuros.