Durante muchos años hubo unos versos de Antonio Machado que me produjeron una cierta perplejidad. Pertenecen a El mañana efímero, uno de sus poemas más conocidos, que comienza con aquella célebre invocación a "la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía". Una España que el poeta contemplaba con desolación, pero de cuya desaparición estaba convencido. Lo verdaderamente desconcertante era que Machado no parecía demasiado optimista respecto a lo que vendría inmediatamente después.

El poema suele interpretarse como una denuncia de la España tradicional, clerical, supersticiosa e intransigente de comienzos del siglo XX. Y ciertamente lo es. Pero quedarse ahí supone empobrecer extraordinariamente su significado. Machado no estaba escribiendo un panfleto contra el conservadurismo, ni mucho menos proporcionando munición ideológica a quienes, más de un siglo después, siguen empeñados en combatir una España que ya ha desaparecido. Su mirada iba mucho más lejos. Porque lo esencial del poema no es la España que muere, sino la incertidumbre sobre la que habrá de sustituirla. El poeta distingue entre el pasado que se extingue, un mañana inmediato que contempla con desconfianza y otra España futura en la que deposita sus esperanzas. Y en esa transición introduce una figura verdaderamente extraordinaria como símbolo de la época: un "joven lechuzo y tarambana", un "sayón con hechuras de bolero".