Cuando la política ocupa todo el espacio…

Hubo un tiempo en que las instituciones se regían por una regla no escrita pero sagrada: el mérito era la única llave de acceso a la gestión de lo público. Los tecnócratas, los profesionales de carrera y los expertos sectoriales pilotaban sus áreas con autonomía, blindados frente al vaivén partidista. Su prestigio nacía del rigor y la experiencia. Hoy, sin embargo, asistimos a una metamorfosis tan silenciosa como demoledora: la política lo ocupa todo, expandiendo sus tentáculos hasta colonizar el último rincón de la vida civil y administrativa.

Cuando la política fagocita la sociedad, las dinámicas del esfuerzo saltan por los aires. Los cargos públicos dejan de percibirse como gestores temporales de servicios comunes y pasan a actuar como auténticos copropietarios del Estado, disponiendo de los recursos públicos a su antojo. En un entorno competitivo regido por la excelencia, muchos de estos actores jamás habrían alcanzado el estatus que hoy ostentan. La política se convierte así en un ascensor social anómalo: un refugio de impunidad donde los intereses económicos y personales prevalecen sobre el bien común, y donde se premia la sumisión antes que la competencia técnica.