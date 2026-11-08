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Enrique Navarro

Cuando la política ocupa todo el espacio…

La historia demuestra que cuando los gobernantes sustituyen la capacidad por la lealtad personal, el colapso institucional está asegurado.

La historia demuestra que cuando los gobernantes sustituyen la capacidad por la lealtad personal, el colapso institucional está asegurado.
Óscar Puente durante su rueda de prensa del viernes 30 de octubre. | Cordon Press/Oscar Gonzalez/Sipa USA

Hubo un tiempo en que las instituciones se regían por una regla no escrita pero sagrada: el mérito era la única llave de acceso a la gestión de lo público. Los tecnócratas, los profesionales de carrera y los expertos sectoriales pilotaban sus áreas con autonomía, blindados frente al vaivén partidista. Su prestigio nacía del rigor y la experiencia. Hoy, sin embargo, asistimos a una metamorfosis tan silenciosa como demoledora: la política lo ocupa todo, expandiendo sus tentáculos hasta colonizar el último rincón de la vida civil y administrativa.

Del autor

Cuando la política fagocita la sociedad, las dinámicas del esfuerzo saltan por los aires. Los cargos públicos dejan de percibirse como gestores temporales de servicios comunes y pasan a actuar como auténticos copropietarios del Estado, disponiendo de los recursos públicos a su antojo. En un entorno competitivo regido por la excelencia, muchos de estos actores jamás habrían alcanzado el estatus que hoy ostentan. La política se convierte así en un ascensor social anómalo: un refugio de impunidad donde los intereses económicos y personales prevalecen sobre el bien común, y donde se premia la sumisión antes que la competencia técnica.

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